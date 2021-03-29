Пандемия коронавируса , 29 мар, 20:48
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Турция вновь ввела комендантский час из-за роста числа заболевших COVID
В Турции вводится комендантский час выходного дня, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает Anadolu.
Ограничения будет действовать в течение месяца Рамадан, который начинается 12 апреля и заканчивается 12 мая.
Кроме того, кафе и рестораны будут работать только навынос.
Президент подчеркнул, что в красную категорию, означающую самую высокую степень риска заражения коронавирусом, вошли уже 58 городов, в которых проживают 80% населения Турции.
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