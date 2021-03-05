Турция продлила требование о наличии теста на COVID для прибывающих

Все прибывающие в Турцию любым видом транспорта по-прежнему должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает посольство России в республике на своей странице в социальной сети Facebook.

Власти продлили действие требования о наличии отрицательного ПЦР-теста до 1️5 апреля.

«Всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию», — говорится в сообщении.

Иметь при себе отрицательный тест должны все пассажиры старше шести лет. Те, у кого его не окажется, не будут допущены на рейс. Требование не касается транзитных и трансферных пассажиров, уточнили в посольстве. Не обязательны наличие ПЦР-тестов и карантин для экипажей.