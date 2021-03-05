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Пандемия коронавируса ,  
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Турция продлила требование о наличии теста на COVID для прибывающих

Все прибывающие в Турцию любым видом транспорта по-прежнему должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает посольство России в республике на своей странице в социальной сети Facebook.

Власти продлили действие требования о наличии отрицательного ПЦР-теста до 1️5 апреля.

«Всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию», — говорится в сообщении.

Иметь при себе отрицательный тест должны все пассажиры старше шести лет. Те, у кого его не окажется, не будут допущены на рейс. Требование не касается транзитных и трансферных пассажиров, уточнили в посольстве. Не обязательны наличие ПЦР-тестов и карантин для экипажей.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

1 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о частичной отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Страна поделена на четыре зоны в зависимости от степени риска заболевания COVID-19. Среди регионов с высоким риском оказались в том числе Стамбул и Анталья. В Турции в будни с 21:00 до 05:00 продолжает действовать комендантский час. В регионах с высоким риском он сохраняется и в выходные. Заведения общепита открыты (кроме регионов с высоким риском) с 7:00 до 19:00.

В начале февраля турецкие власти заявляли, что ожидают начала туристического сезона в апреле. Сначала страна будет доступна только для внутреннего туризма, а затем откроется для туристов из Англии и России. Турция стала одной первых стран, с которой России возобновила авиасообщение в 2020 году.

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Источник: JHU
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