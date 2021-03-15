В Турции стали требовать электронные анкеты по COVID-19

Власти Турции ввели электронные анкеты по коронавирусу для прибывающих в страну, в том числе для турецких граждан. Раньше на борту самолета выдавали

бумажную анкету, теперь с 15 марта все пассажиры должны заполнить ее онлайн. Сделать это нужно за 72 часа до прилета в страну.

Электронная анкета доступна по ссылке https://register.health.gov.tr/# Пассажиры должны распечатать ее или скачать на мобильное устройство. Распечатанную или скачанную анкету необходимо предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Тех, кто не заполнил анкету в электронной форме, не пустят в самолет. Новое правило не касается пассажиров транзитных рейсов.

Все прибывающие в Турцию до 15 апреля также обязаны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19. Власти ожидают начала туристического сезона в стране в апреле. Республика стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение в прошлом году.