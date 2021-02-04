В Турции анонсировали начало туристического сезона в апреле

Открытие туристического сезона в Турции запланировано на апрель. Об этом в интервью местному телеканалу HaberTurk заявил министр культуры и туризма страны Махмет Нури Эрсой.

«Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. <…> Открытие начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону», — рассказал глава ведомства.

Эрсой пояснил, что сначала страна будет открыта для внутреннего туризма, а затем станет доступна для гостей из Англии и России. Он также отметил, что к концу апреля в русскоязычных странах начнется сезон отпусков. К этому времени Турция будет полностью готова к приему туристов из России.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Турция в марте 2020 года отменила международное сообщение. В связи с этим туристической сезон стране пришлось перенести на май.