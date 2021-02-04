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Пандемия коронавируса ,  
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В Турции анонсировали начало туристического сезона в апреле

Открытие туристического сезона в Турции запланировано на апрель. Об этом в интервью местному телеканалу HaberTurk заявил министр культуры и туризма страны Махмет Нури Эрсой.

«Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. <…> Открытие начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону», — рассказал глава ведомства.

Эрсой пояснил, что сначала страна будет открыта для внутреннего туризма, а затем станет доступна для гостей из Англии и России. Он также отметил, что к концу апреля в русскоязычных странах начнется сезон отпусков. К этому времени Турция будет полностью готова к приему туристов из России.

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Фото:Emrah Gurel / AP

Из-за распространения коронавирусной инфекции Турция в марте 2020 года отменила международное сообщение. В связи с этим туристической сезон стране пришлось перенести на май. 

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. Тогда вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Турция является одной из немногих стран, условия в которой позволяют открыть международные границы.

По данным Министерства здравоохранения Турции, за все время пандемии в стране коронавирусом заразились более 2,5 млн человек. Их них более 2,3 млн граждан выздоровели, 26 тыс. — умерли. За последние сутки в Турции COVID-19 заразились 627 человек, около 9 тыс. человек выздоровели, еще 113 пациентов умерли.

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