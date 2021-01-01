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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав Турции заявил о третьей волне пандемии в стране

Фото:Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В некоторых крупных городах Турции зафиксировали третью волну пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

«В западной части нашей страны произошли вспышки [COVID-19]. В Стамбуле, Бурсе, Коджаэли, Измире зафиксирована третья волна [коронавируса]», — сообщил он.

Коджа добавил, что в 15 турецких провинциях число новых заболевших увеличилось на 50%. Загруженность реанимаций в Стамбуле составляет 70%, в Анкаре — 75,4%. В Измире также растет число тяжелых случаев.

Эрдоган объявил о комендантском часе в Турции в выходные из-за COVID
Общество
Фото:Murad Sezer / Reuters

Министр допустил, что всплеск заболеваемости удастся остановить, соблюдая введенные ограничения. В противном случае власти Турции будут вынуждены ввести более тяжелые меры.

Он выразил надежду, что Турция получит вакцину против коронавируса из Китая до конца 2020 года. В этом случае в стране начнется вакцинация населения из групп риска.

В начале ноября министр здравоохранения Турции заявил о начале клинических испытаний турецкой вакцины против коронавируса на базе Университета Эрджиес.

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Фото:Umit Bektas / Reuters

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что собственная вакцина может появиться у Турции к весне 2021 года. До этого в страну могут поступить зарубежные препараты.

В Турции с начала пандемии было зафиксировано 467,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 12 тыс. заболевших.

Турция коронавирус пандемия
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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