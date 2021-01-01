Минздрав Турции заявил о третьей волне пандемии в стране

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В некоторых крупных городах Турции зафиксировали третью волну пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

«В западной части нашей страны произошли вспышки [COVID-19]. В Стамбуле, Бурсе, Коджаэли, Измире зафиксирована третья волна [коронавируса]», — сообщил он.

Коджа добавил, что в 15 турецких провинциях число новых заболевших увеличилось на 50%. Загруженность реанимаций в Стамбуле составляет 70%, в Анкаре — 75,4%. В Измире также растет число тяжелых случаев.

Министр допустил, что всплеск заболеваемости удастся остановить, соблюдая введенные ограничения. В противном случае власти Турции будут вынуждены ввести более тяжелые меры.