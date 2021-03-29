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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали выводы ВОЗ о происхождении коронавируса SARS-CoV-2

Гипотезу об утечке из лаборатории в китайском Ухане как причине возникновения пандемии SARS-CoV-2 эксперты ВОЗ, побывавшие в Китае, считают «крайне маловероятной», узнало AP. Итоговый доклад готовится к публикации
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters

Наиболее вероятной версией возникновения пандемии коронавируса SARS-CoV-2 является его передача человеку от летучих мышей через животное-посредника. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения совместно с китайскими учеными, которые на месте исследовали этот вопрос, передает Associated Press cо ссылкой на черновую версию их доклада.

Выпуск этого доклада уже неоднократно откладывался, однако представитель ВОЗ сообщил изданию, что он будет опубликован в течение нескольких дней.

Гипотезу об утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане комиссия оценила как «крайне маловероятную».

Исследователи предложили несколько версий передачи человеку SARS-CoV-2. Несмотря на то, что самой вероятной версией признана гипотеза о животном-посреднике, нельзя исключать и прямой передачи коронавируса от летучих мышей человеку, считают эксперты.

Эксперты ВОЗ не обнаружили источника COVID-19 на рынке в Ухане
Общество
Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане

«Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей, которые, как известно, являются носителями коронавирусов. Однако в докладе говорится, что «эволюционное расстояние между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что наводит на мысль о недостающем звене», — говорится в материале.

В проекте доклада нет однозначного ответа на вопрос, началась ли пандемия со вспышки заражений на рынке морепродуктов в Ухане, где в декабре 2019 года был зафиксирован один из самых ранних очагов инфекции.

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Регистрация других случаев заболевания до вспышки на рынке предполагает, что распространение инфекции могло начаться в другом месте. Но в отчете отмечается, что могли быть и более мягкие случаи заболевания, которые остались незамеченными. «Поэтому в настоящее время нельзя сделать никаких твердых выводов о роли рынка Хуанань в возникновении вспышки или о том, как инфекция была занесена на рынок», — говорится в докладе.

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США неоднократно обвиняли Китай в утаивании информации о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 и начале пандемии. 14 января 2021 года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для исследования происхождения коронавируса. Уже в начале февраля на брифинге эксперты констатировали, что «на основе имеющейся информации невозможно определить, как Sars-Cov-2 попал на рынок в Ухане, и была выдвинута версия о животном-посреднике.

3 февраля эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии. Лаборатория Уханьского института вирусологии устроена «выше всяких похвал», представить утечку коронавируса оттуда очень сложно, заявил по итогам визита эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Первые вспышки неизвестного респираторного заболевания, которое позже было идентифицировано как COVID-19, были зафиксированы в Ухане в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ на 29 марта 2021 года, всего в мире было зарегистрировано более 126 млн случаев заражения коронавирусом, 2,76 млн после инфицирования умерли.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

 

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Всемирная организация здравоохранения коронавирус
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