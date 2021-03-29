СМИ узнали выводы ВОЗ о происхождении коронавируса SARS-CoV-2

Гипотезу об утечке из лаборатории в китайском Ухане как причине возникновения пандемии SARS-CoV-2 эксперты ВОЗ, побывавшие в Китае, считают «крайне маловероятной», узнало AP. Итоговый доклад готовится к публикации

Фото: Ann Wang / Reuters

Наиболее вероятной версией возникновения пандемии коронавируса SARS-CoV-2 является его передача человеку от летучих мышей через животное-посредника. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения совместно с китайскими учеными, которые на месте исследовали этот вопрос, передает Associated Press cо ссылкой на черновую версию их доклада.

Выпуск этого доклада уже неоднократно откладывался, однако представитель ВОЗ сообщил изданию, что он будет опубликован в течение нескольких дней.

Гипотезу об утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане комиссия оценила как «крайне маловероятную».

Исследователи предложили несколько версий передачи человеку SARS-CoV-2. Несмотря на то, что самой вероятной версией признана гипотеза о животном-посреднике, нельзя исключать и прямой передачи коронавируса от летучих мышей человеку, считают эксперты.