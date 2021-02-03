Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии

Уханьский институт вирусологии (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая изучает вопрос о происхождении коронавирусной инфекции, посетила Уханьский институт вирусологии. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее в США неоднократно утверждали, что коронавирус SARS-CoV-2 мог возникнуть именно в уханьской лаборатории.

«Мы с нетерпением ждем очень продуктивного дня, чтобы задать все вопросы, которые, как мы знаем, нужно задать», — сказал до посещения института эксперт ВОЗ Питер Дасзак, президент некоммерческой неправительственной организации EcoHealth Alliance.

Ранее специалисты ВОЗ в области вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежие мясо, рыбу и морепродукты. До этого они были в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших. Специалисты ВОЗ приехали в Ухань в середине января, после 14-дневного карантина они приступили к работе.