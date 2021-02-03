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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии

Уханьский институт вирусологии
Уханьский институт вирусологии (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая изучает вопрос о происхождении коронавирусной инфекции, посетила Уханьский институт вирусологии. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее в США неоднократно утверждали, что коронавирус SARS-CoV-2 мог возникнуть именно в уханьской лаборатории.

«Мы с нетерпением ждем очень продуктивного дня, чтобы задать все вопросы, которые, как мы знаем, нужно задать», — сказал до посещения института эксперт ВОЗ Питер Дасзак, президент некоммерческой неправительственной организации EcoHealth Alliance.

Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане
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Фото:Ng Han Guan / AP

Ранее специалисты ВОЗ в области вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежие мясо, рыбу и морепродукты. До этого они были в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших. Специалисты ВОЗ приехали в Ухань в середине января, после 14-дневного карантина они приступили к работе.

В начале января заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявлял, что «появляется все больше свидетельств» того, что наиболее вероятная версия происхождения коронавируса — утечка из лаборатории в Ухане. В мае 2020 года об этом также говорил Трамп. Он обвинял китайское руководство в сокрытии информации распространении вируса.

Глава МИД Китая Ван И говорил, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру, а КНР стала первой страной, которая сообщила о случаях заболевания.

Впервые COVID-19 выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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