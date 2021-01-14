Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения COVID-19

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань для исследования происхождения коронавируса. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Отмечается, что перед тем, как приступить к работе, специалисты ВОЗ должны будут пройти карантин.

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в Ухане. Впоследствии вирус распространился по всему миру. В середине марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что власти КНР скрыли информацию о коронавирусе на первом этапе распространения заболевания. Президент также утверждал, что у него есть доказательства искусственного происхождения вируса в лаборатории Уханя.