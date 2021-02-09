Эксперты ВОЗ не обнаружили источник COVID-19 на рынке в Ухане

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане (Фото: Getty Images)

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на основе имеющейся эпидемиологической информации невозможно установить происхождение коронавирусной инфекции на рынке в китайском Ухане. Трансляция пресс-конференции велась в Twitter ВОЗ.

«Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса… На основе имеющейся информации невозможно определить, как Sars-Cov-2 попал на рынок в Ухане», — сказал глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

Он также предположил, что попадание коронавируса на рынок через летучих мышей маловероятно, так как, по его словам, это был промежуточный носитель инфекции.

Коронавирусная инфекция начала распространяться в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом коронавируса назывался рынок в городе Ухань, где он передался от летучей мыши к человеку. По другой версии, например, ученых из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, переносчиками вируса могли быть панголины — близкие к броненосцам и муравьедам млекопитающие. Их, как и летучих мышей, употребляют в Китае в пищу. Таким образом, ученые считают, что зараженные животные могли оказаться на сельскохозяйственном рынке, после чего их употребили в пищу.