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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты ВОЗ не обнаружили источник COVID-19 на рынке в Ухане

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане
Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане (Фото: Getty Images)

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на основе имеющейся эпидемиологической информации невозможно установить происхождение коронавирусной инфекции на рынке в китайском Ухане. Трансляция пресс-конференции велась в Twitter ВОЗ.

«Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса… На основе имеющейся информации невозможно определить, как Sars-Cov-2 попал на рынок в Ухане», — сказал глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

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Он также предположил, что попадание коронавируса на рынок через летучих мышей маловероятно, так как, по его словам, это был промежуточный носитель инфекции.

Коронавирусная инфекция начала распространяться в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом коронавируса назывался рынок в городе Ухань, где он передался от летучей мыши к человеку. По другой версии, например, ученых из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, переносчиками вируса могли быть панголины — близкие к броненосцам и муравьедам млекопитающие. Их, как и летучих мышей, употребляют в Китае в пищу. Таким образом, ученые считают, что зараженные животные могли оказаться на сельскохозяйственном рынке, после чего их употребили в пищу.

По данным ВОЗ, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 106 млн человек. Жертвами эпидемии стали 2,3 млн заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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