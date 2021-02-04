Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Лаборатория Уханьского института вирусологии устроена «выше всяких похвал», представить утечку коронавируса оттуда очень сложно. Об этом заявил эксперт группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, передает «РИА Новости».

С среду, 3 января, эксперты ВОЗ, изучающие вопрос о происхождении коронавирусной инфекции, посетили Уханьский институт вирусологии. Ранее специалисты также побывали на рынке морепродуктов Хуанань и на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, где продают свежие мясо, рыбу и морепродукты. До этого они были в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших.

«Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. <...> Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — сказал Дедков.

По его словам, гипотетически бывает все, однако нет никаких фактов или предпосылок, говорящих о том, что коронавирус распространился из уханьской лаборатории.