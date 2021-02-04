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Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Лаборатория Уханьского института вирусологии устроена «выше всяких похвал», представить утечку коронавируса оттуда очень сложно. Об этом заявил эксперт группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, передает «РИА Новости».

С среду, 3 января, эксперты ВОЗ, изучающие вопрос о происхождении коронавирусной инфекции, посетили Уханьский институт вирусологии. Ранее специалисты также побывали на рынке морепродуктов Хуанань и на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, где продают свежие мясо, рыбу и морепродукты. До этого они были в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших.

«Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. <...> Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — сказал Дедков.

Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии
Общество
Уханьский институт вирусологии

По его словам, гипотетически бывает все, однако нет никаких фактов или предпосылок, говорящих о том, что коронавирус распространился из уханьской лаборатории.

Также Дедков отметил, что на рынке морепродуктов в Ухане были все условия для возникновения коронавирусной инфекции, так как он «весьма далек от совершенства» в том, что касается санитарных правил.

«Все очень скученно, рынок маленький, все тесно. <...> Все условия распространения для любой инфекции есть, когда санитарные нормы не соблюдаются. Привело это или нет, мы не знаем, выглядит это так, что вполне могло быть», — подчеркнул эксперт.

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В начале января заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявлял, что «появляется все больше свидетельств» того, что наиболее вероятная версия происхождения коронавируса — утечка из лаборатории в Ухане. Ранее об этом также говорил сам Трамп. Он неоднократно обвинял руководство КНР в сокрытии информации о распространении вируса.

В свою очередь глава МИД Китая Ван И говорил, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру, а КНР стала первой страной, которая сообщила о случаях заболевания.

Впервые вспышку коронавирусной инфекции выявили в декабре 2019 года в Ухане. В марте 2020-го ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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