Собянин заявил о выполнении большинством жителей рекомендации сидеть дома

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Большинство жителей столицы остались дома в первый день нерабочей недели, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Большинство москвичей также прислушались к рекомендациям властей и остались дома, за что им огромное спасибо», — подвел итоги дня мэр.

По его словам, это доказывает сокращение объема перевозок в столичном транспорте. Количество пассажиров в метро сократилось втрое, а в наземном транспорте — вдвое.

Собянин уточнил, что подводить итоги первого дня пока рано, однако «механизм социального дистанцирования» начал работать.