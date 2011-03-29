Японская радиация добралась до Кореи и Китая

В столице Южной Кореи Сеуле, а также в юго-восточных и северо-восточных провинциях Китая обнаружено повышенное содержание радиоактивного йода-131. Опасное соединение было обнаружено в Сеуле в ходе специальной экспертизы: замеры воздуха были сделаны в 12 точках города, сообщают южнокорейские СМИ.

Незначительное повышение радиоактивного фона было зафиксировано также в уездах Жаохэ, Фуюань и Хулинь на северо-востоке Китая и в юго-восточных провинциях, сообщает "Синьхуа". Проанализировав данные мониторинга Международного агентства по атомной энергии, Пекинского центра реагирования на чрезвычайные ситуации, китайские эксперты заявили, что эти данные не свидетельствуют об угрозе здоровью населения.

Ученые подчеркнули, что содержание этого изотопа значительно ниже предельно допустимой нормы, предусмотренной госстандартами КНР. Южнокорейские эксперты также заверили граждан, что радиационный фон остается в норме и поводов для паники нет.

Между тем в Японии ситуация остается куда более сложной: в море у АЭС "Фукусима-1" содержание радиоактивных изотопов превышает допустимую норму в 1150 раз. Следы опасных соединений были обнаружены у берегов США и Канады. Премьер-министр Японии Наото Кан, выступая перед парламентом 29 марта, заявил, что ситуация на АЭС "Фукусима-1" по-прежнему остается непредсказуемой.