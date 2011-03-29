Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,57 EUR Нал. 70,41 69,65 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 69,95 +0,20 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9775,20 +545,60 MOEX 2319,99 +0,36% RTS 1285,82 +0,02% Brent 65,22 -0,41% DJIA 25404,75 +0,27% Nasdaq 7582,08 +0,28% FTSE 7215,36 -0,13%
Японская радиация добралась до Кореи и Китая
Лента новостей
Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество
Японская радиация добралась до Кореи и Китая
Общество, 29 мар 2011, 10:53
0
Японская радиация добралась до Кореи и Китая
В столице Южной Кореи Сеуле, а также в юго-восточных и северо-восточных провинциях Китая обнаружено повышенное содержание радиоактивного йода-131. Опасное соединение было обнаружено в Сеуле в ходе специальной экспертизы: замеры воздуха были сделаны в 12 точках города, сообщают южнокорейские СМИ.

Незначительное повышение радиоактивного фона было зафиксировано также в уездах Жаохэ, Фуюань и Хулинь на северо-востоке Китая и в юго-восточных провинциях, сообщает "Синьхуа". Проанализировав данные мониторинга Международного агентства по атомной энергии, Пекинского центра реагирования на чрезвычайные ситуации, китайские эксперты заявили, что эти данные не свидетельствуют об угрозе здоровью населения.

Ученые подчеркнули, что содержание этого изотопа значительно ниже предельно допустимой нормы, предусмотренной госстандартами КНР. Южнокорейские эксперты также заверили граждан, что радиационный фон остается в норме и поводов для паники нет.

Между тем в Японии ситуация остается куда более сложной: в море у АЭС "Фукусима-1" содержание радиоактивных изотопов превышает допустимую норму в 1150 раз. Следы опасных соединений были обнаружены у берегов США и Канады. Премьер-министр Японии Наото Кан, выступая перед парламентом 29 марта, заявил, что ситуация на АЭС "Фукусима-1" по-прежнему остается непредсказуемой.

Теги: Китай , Сеул , Южная Корея
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Власти Японии национализируют TEPCO Экономика
В почве возле АЭС "Фукусима-1" обнаружен плутоний Общество
Оператор АЭС "Фукусима-1" обратился за помощью к французам Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.