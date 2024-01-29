В Минкультуры назвали нового главного режиссера Малого театра
Новым главным режиссером Государственного академического Малого театра стал Алексей Дубровский, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале.
«Талантливый актер, режиссер, педагог Щепкинского училища — Алексей Владимирович имеет за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Мефодьевичем [Соломиным], будучи его заместителем по творческим вопросам», — написала она.
Народный артист СССР Юрий Соломин более 30 лет был художественным руководителем Малого театра. 11 января он умер в возрасте 88 лет. За два дня до этого актера выписали из больницы, где он находился с ноября после микроинсульта. 15 января его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Главный режиссер не является художественным руководителем театра. Как говорил зампредседателя Союза театральных деятелей (СТД) Геннадий Смирнов, худрук «занимается более общими проблемами, решает все вопросы, а главный режиссер проводит его линию, следует его политике».
Алексей Дубровский — заслуженный артист России (2021), заведующий кафедрой мастерства актера в Театральном училище им. Щепкина (с 2021 года, после смерти народного артиста России Бориса Клюева, ранее руководившего кафедрой).
Он родился 30 сентября 1977 года в Москве в семье народного артиста России Владимира Дубровского и театроведа Ирины Кмит. В 1998 году окончил Щепкинское училище с красным дипломом и был принят в труппу Московского театра юного зрителя (МТЮЗ), где прослужил вплоть до 2013-го, когда перешел в Малый театр.
За время работы в Малом Дубровский участвовал в ряде спектаклей, в частности «Вишневый сад» (Епиходов), «Король Лир» (Освальд), «Мертвые души» (губернатор) и др. В качестве режиссера в Малом театре он дебютировал с «Метелью» по А.С. Пушкину в 2018 году. Позже он поставил еще несколько спектаклей, в том числе «Мертвые души», «Женитьбу Бальзаминова», «Собачье сердце». В целом режиссерская карьера Дубровского началась в 2007 году, также он ставил спектакли в МТЮЗе и других театрах.
Кроме работ в театре Дубровский озвучивал аудиокниги и участвовал в радиоспектаклях. Кроме того, он появлялся в ряде телефильмов и сериалов, в частности, это эпизодические роли в сериале «Ранетки», «Саша + Маша», «Таксистка 2», «Филфак», «Адаптация».
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