Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания

Юрий Соломин упал в обморок на улице по дороге в Малый театр, его доставили в больницу, сейчас он в сознании. Народному артисту СССР 88 лет

Юрий Соломин (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

В Москве госпитализировали народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.

«Он потерял сознание на улице, когда садился в машину и ехал в театр. Сейчас он в больнице. Он в сознании, разговаривает», — рассказала РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Соломину 88 лет. Пост худрука Малого театра он занимает с 1988 года, в труппу его приняли в 1957 году, после окончания Высшего театрального училища им. Щепкина. В 1960-х Соломин начал преподавать в училище, в 1975 году стал художественным руководителем курса «Мастерство актера».

За годы службы в театре Соломин сыграл в десятках спектаклей, например, «Сирано де Бержерак», «Униженные и оскорбленные», «Живой труп», «Горе от ума», а также поставил ряд спектаклей в качестве режиссера («Лес», «Чайка», «Три сестры», «Бесприданница»). Среди наиболее известных ролей артиста в кино и телевидении — капитан Кольцов из «Адъютанта его превосходительства», Иван Телегин из «Хождения по мукам» (Телегин), Генрих Айзенштайн из «Летучей мыши», сотрудник КГБ Славин из «ТАСС уполномочен заявить…» и др. Всего он сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

Актер — лауреат государственных премий России за вклад в развитие кино, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2020 году был удостоен звания Героя труда. Соломин — старший брат актера и режиссера, народного артиста РСФСР Виталия Соломина, умершего в 2002 году.