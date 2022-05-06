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Режиссер Перегудов стал новым худруком театра Маяковского

Егор Перегудов
Егор Перегудов (Фото: Александр Куров / ТАСС)

Новым художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначили режиссера Егора Перегудова, сообщили на сайте мэра города.

Назначить худруком именно Перегудова предложила труппа театра, а именно актеры Светлана Немоляева, Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Анатолий Лобоцкий, Ольга Прокофьева. Предложение поддержали в департаменте культуры Москвы. Перегудов должен вступить в должность 13 мая.

Ранее художественным руководителем театра Маяковского был Миндаугас Карбаускис, который занимал эту должность с 2011 года. 25 февраля 2022 года он решил покинуть этот пост «по собственному желанию».

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«Для меня важна связь Театра имени Владимира Маяковского и режиссерского факультета ГИТИСа, который я закончил и где преподаю 12 лет. Значительная часть труппы — выпускники ГИТИСа разных лет, а значит, у нас одни корни, одно понимание природы театра», — заявил Перегудов.

В 2010 году Перегудов окончил режиссерский факультет ГИТИСа и со следующего года стал там преподавателем. Также работал режиссером театра «Современник» (с 2011 по 2018 год) и Российского академического молодежного театра (с 2018 года по настоящее время). Имея образование переводчика, Перегудов перевел несколько пьес для Московского драматического театра имени А.С. Пушкина и Московского театра Олега Табакова. Является лауреатом Международной премии имени Станиславского в номинации «Перспектива» и обладателем премии «Хрустальная Турандот».

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