Режиссер Перегудов стал новым худруком театра Маяковского
Новым художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначили режиссера Егора Перегудова, сообщили на сайте мэра города.
Назначить худруком именно Перегудова предложила труппа театра, а именно актеры Светлана Немоляева, Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Анатолий Лобоцкий, Ольга Прокофьева. Предложение поддержали в департаменте культуры Москвы. Перегудов должен вступить в должность 13 мая.
Ранее художественным руководителем театра Маяковского был Миндаугас Карбаускис, который занимал эту должность с 2011 года. 25 февраля 2022 года он решил покинуть этот пост «по собственному желанию».
«Для меня важна связь Театра имени Владимира Маяковского и режиссерского факультета ГИТИСа, который я закончил и где преподаю 12 лет. Значительная часть труппы — выпускники ГИТИСа разных лет, а значит, у нас одни корни, одно понимание природы театра», — заявил Перегудов.
В 2010 году Перегудов окончил режиссерский факультет ГИТИСа и со следующего года стал там преподавателем. Также работал режиссером театра «Современник» (с 2011 по 2018 год) и Российского академического молодежного театра (с 2018 года по настоящее время). Имея образование переводчика, Перегудов перевел несколько пьес для Московского драматического театра имени А.С. Пушкина и Московского театра Олега Табакова. Является лауреатом Международной премии имени Станиславского в номинации «Перспектива» и обладателем премии «Хрустальная Турандот».