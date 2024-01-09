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Юрия Соломина выписали из больницы

Худрука Малого театра Юрия Соломина, перенесшего инсульт, выписали из больницы
Юрий Соломин
Юрий Соломин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народного артиста СССР Юрия Соломина выписали из больницы после микроинсульта, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Наблюдаться будет, естественно, ну, слава богу, все хорошо», — добавила она.

Агентству «РИА Новости» Михайлова рассказала, что народный артист «очень доволен наконец оказаться дома». В разговоре с ТАСС она добавила, что Соломин «рвется в театр».

Худрука Малого театра госпитализировали 6 ноября 2023 года, когда он потерял сознание, садясь в машину. На следующий день «РИА Новости» со ссылкой на представителя больницы, куда доставили Соломина, сообщили, что его состояние оценивается как тяжелое.

Через несколько часов в Малом театре сообщили, что врачи подтвердили инсульт, Соломин находился в отделении интенсивной терапии, но его состояние назвали «хорошим».

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Общество
Юрий Соломин

20 ноября Михайлова сообщила РБК, что Соломин чувствует себя лучше, но «это взрослое заболевание и надолго».

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Юрию Соломину 88 лет. С 1988 года он занимает пост художественного руководителя Малого театра, в котором служит с 1957 года. За свою карьеру он исполнил десятки ролей, поучаствовав в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Униженные и оскорбленные», «Лес», «Мольер» и других.

С 1980 года он также выступает в качестве режиссера. Среди его постановок — «Три сестры» Чехова, «Власть тьмы» Толстого, «Ревизор» Гоголя.

Актер также снимался в кино, сыграв в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «Хождение по мукам», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других картинах.

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Юрий Соломин Малый театр новости
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