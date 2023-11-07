В Малом театре сообщили об инсульте у Юрия Соломина

Юрий Соломин (Фото: Малый театр России / VK)

Художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину диагностировали инсульт, сообщила РБК директор театра Тамара Михайлова. Соломин попал в больницу 6 ноября после того, как потерял сознание.

«У Юрия Мефодьевича подтвердился инсульт. Находится он в интенсивной терапии. Состояние хорошее. Он разговаривает, в сознании». — сказала Михайлова.

Она уточнила, что прогнозы врачей положительные. «Каких-то серьезных моментов нет, ничего не настораживает, как говорят доктора», — отметила Михайлова.

Соломина госпитализировали 6 ноября. Он потерял сознание, когда садился в машину, чтобы поехать в театр. Артист находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, сообщали 7 ноября «РИА Новости». Об этом же писал Mash, который упоминал, что Соломину диагностировали инсульт. По данным канала, диагноз подтвердила компьютерная томография. До этого Соломин пожаловался прибывшим врачам на слабость в левой руке, головокружение и тошноту, сообщает канал.

Соломину 88 лет. Он народный артист СССР и занимает пост художественного руководителя Малого театра с 1988 года. Служить там он начала еще в 1957-м, сразу после окончания Высшего театрального училища им. Щепкина.

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