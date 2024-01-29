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Пилотов рухнувшего в Афганистане Falcon 10 лишили права выполнять полеты

«Известия»: пилотов упавшего в Афганистане Falcon 10 лишили права на полеты
После того, как Falcon 10 потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан 21 января, в результате чего погибли два россиянина, Росавиация выяснила, что оба летчика предоставили недостоверные данные о себе
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пилотов упавшего в горах Афганистана самолета Falcon 10 лишили пилотских свидетельств, разрешающих полеты, за предоставление недостоверной информации: летчики подделали документы о прохождении подготовки для управления бизнес-джета, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе.

Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов членам экипажа. Приказ об этом подписал начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления ведомства Олег Ширин.

После того, как Falcon 10 потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан 21 января, в результате чего погибли два россиянина, надзорный орган выяснил, что оба летчика предоставили недостоверные данные о себе.

Пилотов рухнувшего в Афганистане Falcon 10 лишили права выполнять полеты
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Подложными оказались документы о пройденной подготовке на Falcon 10, которые пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев предоставили Росавиации в сентябре 2023 года. В них говорится, что летчики обучились управлять этим типом самолета в США, в авиационном учебном центре Flight Safety International, получив сертификаты в мае 2023 года. На основании этого Росавиация выдала летчикам свидетельства частных пилотов с допуском к управлению Falcon 10.

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский отметил, что программа обучения на Falcon 10 в американском центре не получила одобрения Росавиации. Без него Flight Safety International не имел права готовить пилотов из России.

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Самолет, который вели Грачев и Беляков, рухнул в Бадахшане. Он летел из города Гая в Индии в аэропорт Жуковский через Ташкент. Помимо пилотов, на борту находились еще четыре человека — медики Павел Попов и Игорь Сывороткин, а также предприниматель Анатолий Евсюков из Волгодонска с супругой Анной. Евсюковы погибли, остальные выжили и 26 января прибыли в Москву.

Воздушное судно выполняло «частную медицинскую эвакуацию» Евсюковой, заболевшей в Таиланде, перевозку организовала страховая компания. Женщина, по словам Сывороткина, находилась практически в коме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

Как рассказала следователь по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Мария Трубникова, у компании «Атлетик Групп», которой принадлежал разбившийся бизнес-джет, не было лицензии на авиаперевозки. Учредителем и гендиректором организации является бывшая супруга Грачева.

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