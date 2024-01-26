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Пилот упавшего в Афганистане самолета опроверг наличие $1,2 млн на борту

Пилот упавшего в Афганистане самолета Грачев опроверг $1,2 млн на борту
Аркадий Грачев
Аркадий Грачев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В самолете Falcon 10B, который разбился в горах Афганистана во время санитарного рейса, не было $1,2 млн, сообщил выживший пилот воздушного судна Аркадий Грачев. Видеозапись с его комментарием опубликовало «РИА Новости» в телеграм-канале.

Пилот пояснил, что те, кто помогал выжившим в авиакатастрофе, получили вознаграждение, однако речь идет не о миллионе долларов.

«Они пришли помогать, и надо было их как-то отблагодарить», — сказал пилот.

Афганская газета сообщила о краже $1,2 млн из упавшего российского Falcon
Общество
Фото:Hurriyat Radio English / Twitter

О том, что на борту разбившегося самолета было $1,2 млн, писала афганская газета Hasht e Subh Daily со ссылкой на источники. Они утверждали, что средства украли с воздушного судна, и местные власти начали расследование по этому поводу.

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Экипаж во время полета докладывал о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива, пилоты приняли решение внепланово приземлиться в аэропорту Куляб в Таджикистане. Впоследствии члены экипажа передали информацию о поочередном отказе первого и второго двигателей.

На борту самолета находились шесть человек: волгодонский предприниматель Анатолий Евсюков с супругой Анной, два медика и два пилота. Евсюковы погибли, четырем членам экипажа удалось выжить.

Самолет выполнял «частную медицинскую эвакуацию» Евсюковой, заболевшей в Таиланде, перевозку организовала страховая компания. Женщина, по словам медика Игоря Сывороткина, находилась практически в коме.

Следственный комитет назвал основной версией крушения отказ двигателей, уточнив, что рассматриваются и другие. Грачев, рассказал, что они с коллегой смогли посадить самолет «в результате грамотных действий». Борт, с его слов, не упал, а сел на пике горы.

Второй пилот Дмитрий Беляков назвал наиболее вероятной технической неисправностью проблему с топливом: «Это наличие льда, что нарушило поступление из основных танков в расходные баки», — сказал он.

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Теги
Афганистан авиакатастрофа кража денег пилот
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