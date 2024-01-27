У владельца разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 не было лицензии

У владельца разбившегося в Афганистане Falcon 10 не было лицензии

По данным следствия, учредителем и генеральным директором «Атлетик Групп» является бывшая супруга второго пилота самолета. Falcon 10 потерпел крушение в провинции Бадахшан 21 января. Погибли два человека, четверо выжили

Аркадий Грачев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

У компании «Атлетик Групп», которой принадлежал разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10, не было лицензии на авиаперевозки, сообщила журналистам следователь по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Мария Трубникова, ее слова приводит «РИА Новости».

Трубникова рассказала, что учредителем и генеральным директором компании является бывшая супруга второго пилота Грачева.

«Непосредственно эксплуатацией воздушного судна занимался сам Грачев. Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок, не получала», — сказала следователь.

РБК направил запрос в офис компании «Атлетик Групп».

Самолет Falcon 10 потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан 21 января. Он летел из города Гая в Индии в аэропорт «Жуковский» через Ташкент. На борту находились шесть человек: предприниматель Анатолий Евсюков из Волгодонска с супругой Анной, пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медики Павел Попов и Игорь Сывороткин. Евсюковы погибли, остальные выжили. 26 января они прибыли в Москву.

Воздушное судно выполняло «частную медицинскую эвакуацию» Евсюковой, заболевшей в Таиланде, перевозку организовала страховая компания. Женщина, по словам Сывороткина, находилась практически в коме.

Во время полета экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива, пилоты приняли решение внепланово сесть в аэропорту Куляб в Таджикистане. Впоследствии члены экипажа доложили о поочередном отказе первого и второго двигателей. По словам Белякова, «наличие льда нарушило поступление [топлива] из основных танков в расходные баки».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Основной версией авиакатастрофы ведомство назвало отказ двигателей.