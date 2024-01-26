Погибшая при крушении Falcon 10В в Афганистане россиянка была в коме

Медик рассказал о погибшей при посадке Falcon 10В в Афганистане россиянке

Медик Игорь Сывороткин во время возвращения в международном аэропорту Внуково (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россиянка Анна Евсюкова, которую разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10В эвакуировал из Таиланда по медицинским показаниям, во время полета находилась «практически» в коме. Об этом сообщил выживший в авиакатастрофе медик Игорь Сывороткин, передает RT.

Смерть женщины, по его словам, подтвердилась сразу после катастрофы: «У нее были видимые травмы, не совместимые с жизнью».

«Мужа уже обнаружили на утро. <...> Его выбросило из разлома самолета, и он оказался под крылом», — сказал Сывороткин.

Мужчина — волгодонский предприниматель Анатолий Евсюков, во время полета находился в хвостовой части самолета, уточнил медик. Супруга бизнесмена Анна летела в средней, она находилась «практически» в коме. За несколько недель до эвакуации женщину подключили к аппарату ИВЛ, она была подключена к медицинскому оборудованию и в полете, добавил Сывороткин.

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Экипаж во время полета докладывал о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива, пилоты приняли решение внепланово приземлиться в аэропорту Куляб в Таджикистане. Впоследствии члены экипажа передали информацию о поочередном отказе первого и второго двигателей.

На борту самолета находились шесть человек: супруги Евсюковы в качестве пассажиров, два медика и два пилота. Евсюковы погибли, четырем членам экипажа удалось выжить.

Следственный комитет назвал основной версией крушения отказ двигателей, уточнив, что рассматриваются и другие. Один из пилотов, Аркадий Грачев, рассказал, что он и коллега смогли посадить самолет «в результате грамотных действий». Борт, с его слов, не упал, а сел на пике горы.

По мнению Грачева, самолет начал падать из-за технических проблем (о чем именно идет речь, он не уточнил). Второй пилот Дмитрий Беляков назвал наиболее вероятной технической неисправностью проблему с топливом: «Это наличие льда, что нарушило поступление из основных танков в расходные баки», — сказал он.