 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Выжившие при крушении самолета Falcon в Афганистане прилетели в Москву

Четверо выживших при крушении самолета Falcon в Афганистане прилетели в Москву

Члены экипажа бизнес-джета Falcon 10, выжившие при крушении в Афганистане, прибыли из Дубая в аэропорт Внуково, передает корреспондент «РИА Новости».

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли. Среди выживших: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев и медики Павел Попов и Игорь Сывороткин.

Рейс с ними прилетел в 6:30 из Дубая в московский аэропорт Внуково, следует из данных табло прилетов.

Афганская газета сообщила о краже $1,2 млн из упавшего российского Falcon
Общество
Фото:Hurriyat Radio English / Twitter

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 263 УК). Одной из возможных причин крушения самолета в ведомстве называли отказ двигателей.

Выжившие при крушении самолета Falcon в Афганистане прилетели в Москву
Video

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Falcon Внуково Афганистан авиакатастрофа
Материалы по теме
Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вылетели в Россию
Общество
Афганская газета сообщила о краже $1,2 млн из упавшего российского Falcon
Общество
СК назвал версию крушения российского Falcon в Афганистане
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 25 янв, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 25 янв, 16:30
Гендиректор Пулково пожаловался на пристрастный досмотр шейхов Бизнес, 07:00
Выжившие при крушении самолета Falcon в Афганистане прилетели в Москву Общество, 06:57
Экс-дипломаты США объяснили конфликты с Россией «мифами и архетипами» Политика, 06:56
В Тихом океане затопило остров с американской военной базой Политика, 06:46
Биограф Зеленского раскрыл детали российско-украинских мирных переговоров Политика, 06:39
В России создали самый быстрый дрон из применяемых на спецоперации Политика, 06:36
Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО» Политика, 06:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью азота Общество, 06:02
Россияне рассказали, кем работали в студенческие годы Общество, 06:00
В Словакии прошли митинги против уголовной реформы Политика, 05:48
В Иркутской области задержали 19-летнего сторонника «Колумбайна» Общество, 05:36
СК опубликовал кадры с места крушения Ил-76 Политика, 05:13
Начальство стало реже раздражать россиян Общество, 05:00
Губернаторы из 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу Политика, 04:54