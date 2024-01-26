Выжившие при крушении самолета Falcon в Афганистане прилетели в Москву
Члены экипажа бизнес-джета Falcon 10, выжившие при крушении в Афганистане, прибыли из Дубая в аэропорт Внуково, передает корреспондент «РИА Новости».
Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли. Среди выживших: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев и медики Павел Попов и Игорь Сывороткин.
Рейс с ними прилетел в 6:30 из Дубая в московский аэропорт Внуково, следует из данных табло прилетов.
Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 263 УК). Одной из возможных причин крушения самолета в ведомстве называли отказ двигателей.
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