Российские туроператоры перестали принимать группы из Китая

Российские туроператоры временно прекратили прием новых организованных групп из Китая из-за эпидемии нового коронавируса в стране, сообщили в Российском союзе туриндустрии, передает ТАСС.

Китайские регионы, по указанию властей, самостоятельно решают, ограничить ли отправку своих туристических групп за рубеж. В результате в одних провинциях решение приняли быстрее, в других — медленнее, и накануне в Россию еще вылетали группы китайских туристов, сообщил исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов.

«Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — сообщил он. Однако уже прибывшие в страну туристы не будут покидать ее досрочно, добавил Агамов.

C 27 января власти Китая приостановили отправку тургрупп за рубеж из-за распространения коронавируса.