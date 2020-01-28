Роструд посоветовал работодателям не командировать сотрудников в Китай

Роструд порекомендовал работодателям учитывать эпидемиологическую ситуацию в Китае и не отправлять сотрудников в командировку в эту страну. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В своих рекомендациях Роструд ссылается на ст. 212 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда работника.

Ведомство напоминает, что сотрудник может отказаться от командировки, если основания для этого прописаны в Трудовом кодексе.