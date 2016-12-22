В Росгвардии рассказали об оружии стрелявшего в «Меньшевике» директора

Экс-собственник и гендиректор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на территории предприятия, владеет карабином «Сайга» на законных основаниях. Об этом ТАСС сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Последний раз продлевалось разрешение на продление оружия в марте 2015 года. Каждые пять лет он обязан это делать», — сказал Хинштейн. Он добавил, что Аверьянов владеет оружием с 1996 года.

Генеральный директор «Меньшевика» 27 декабря открыл стрельбу на территории кондитерской фабрики. Сам злоумышленник рассказал корреспонденту Business FM, что вынужден был открыть огонь, обороняясь от «кавказской банды» во главе с двумя прокурорами. По словам Аверьянова, проникшая в здание «банда» ранее разорила его бизнес.

Как сообщили РБК источники в МВД и в территориальном отделе полиции, утром, до начала стрельбы, с фабрики поступило сообщение о проникновении на предприятие группы из десяти человек — «граждан кавказской внешности». В настоящее время сотрудники полиции и Росгвардии продолжают искать Аверьянова. По данным «РИА Новости», он остается на территории фабрики.

В результате инцидента от огнестрельного ранения погиб охранник фабрики. В связи с этим СК возбудил сразу два уголовных дела — по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).