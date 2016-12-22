Власти Петербурга уточнили число пострадавших при взрыве в магазине

Вице-губернатор Анна Митянина сообщила, что пострадали 13 человек, из них восемь остаются в больницах. Ранее сообщалось о десяти раненых. Взрывное устройство сработало в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте

Последствия взрыва ​в магазине «Перекресток» (Фото: НАК ФСБ)

При взрыве в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге пострадали 13 человек, заявила вице-губернатор города Анна Митянина. Об этом она написала в своем Twitter.

По словам чиновника, пятеро пострадавших отказались от госпитализации. Восемь человек находятся в стационаре, из них пятеро находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном. Их направили в Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую больницы города.

Изначально было известно о десяти пострадавших, об этом заявляли в управлении Следственного комитета по Петербургу и в мэрии города. Отмечалось, что угрозы жизни пострадавшим нет, хотя один из пострадавших находился в тяжелом состоянии. Источники правоохранительных органах РБК назвали имена восьми раненых.

Самодельное взрывное устройство сработало в камере хранения в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря примерно в 18:30. Стеллажи камеры расположены в нескольких метрах от касс. Мощность самодельного взрывного устройства, снабженного поражающими элементами, оценивается в 200 г в тротиловом эквиваленте.





Видео: Национальный антитеррористический комитет

По данным «Фонтанки», мужчина оставил рюкзак в камере хранения за полчаса до взрыва, представившись покупателем, затем спешно ушел.





Видео: fontanka.ru

Следователи квалифицировали происшествие как покушение на убийство, было заведено уголовное дело. В СКР добавили, что рассматривают все версии произошедшего. Несмотря на то что власти не считают взрыв терактом, деятельность экстренных служб и органов безопасности координируется оперативным штабом Национального антитеррористического комитета.