Стали известны имена пострадавших при взрыве в Петербурге

РБК стали известны имена восьми человек, раненных в результате взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. По последним данным, всего после взрыва были госпитализированы десять человек

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Источник РБК в МВД и еще один собеседник в региональном отделе полиции назвали имена пострадавших в результате взрыва в магазине «Перекресток», расположенном в торговом центре на Кондратьевском проспекте в Петербурге. В этом списке восемь имен.

1. Соловьева Галина Николаевна 1982 г.р.

2. Кобелева Инна Алексеева 1971 г.р.

3. Аликулов Иврукул Избекович

4. Лыгин Антон Константинович 1980 г.р.

5. Ушакова Елена Викторовна 1964 г.р.

6. Александрова Людмила Петровна 1954 г.р.

7. Литвинова Алла Евгеньевна 1962 г.р.

8. Дорофеев Максим Алексеевич 1983 г.р.

По словам собеседников РБК, у Иврукула Аликулова — осколочное ранение живота, его состояние оценивается как тяжелое.

Руководитель главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Александр Клаус сообщил журналистам на месте происшествия, что всего после взрыва были госпитализированы десять человек. Угрозы их жизни нет, добавил он.

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов на своей странице в Twitter также сообщил о десяти госпитализированных после взрыва. «Пострадавшие при взрыве направлены в городские больницы: четыре человека, один тяжелый — в Александровской больнице, в Мариинской — четыре человека. В Елизаветинской больнице — два человека. Один пострадавший от госпитализации отказался. Состояние пострадавших — легкой и средней тяжести», — написал он.

Взрыв в магазине «Перекресток», расположенном в торговом центре на Кондратьевском проспекте, произошел вечером 27 декабря около 18:30. В Следственном комитете заявили, что, по предварительным данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Его мощность в СК оценили в 200 г в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва заведено уголовное дело по статье покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. В СКР добавили, что рассматривают все версии произошедшего.