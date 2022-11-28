Шри-Ланка повысит цены на оформление виз для россиян

Бизнес-виза подорожает до $55, транзитная останется бесплатной

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Шри-Ланка с 1 декабря повысит стоимость виз для иностранных туристов, в том числе для россиян, следует из уведомления на портале, через который оформляется электронное разрешение на въезд в страну.

Туристическая виза для россиян на 180 дней будет стоить $50 (ранее — $35), 30-дневная бизнес-виза — $55 (ранее — $40). Цена будет одинаковой при оформлении въездного разрешения любым способом — и электронным, и по прибытии. Транзитная виза и разрешение на въезд для детей до 12 лет останутся бесплатными.

Повышение цен на оформление виз также коснулось стран, которые входят в Ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC, кроме Шри-ланки — Индия, Непал, Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Пакистан, Афганистан). Туристическая виза на 180 дней для граждан этих государств тоже будет стоить с 1 декабря $50, бизнес-виза на 30 дней — $30.

«Аэрофлот» возобновил рейсы на Шри-Ланку в начале октября. Они были приостановлены в июне, после того, как местный суд запретил одному из лайнеров авиакомпании покидать страну. Решение было принято в связи с жалобой ирландской компании, у которой «Аэрофлот» взял самолет в лизинг (после начала спецоперации ЕС обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками).

Через несколько дней по ходатайству генпрокуратуры Шри-Ланки запрет на вылет был снят и самолету разрешили вернуться в Россию. Министр транспорта страны Бандула Гунавардана позднее принес извинения, назвав ситуацию с лайнером «чудовищной ошибкой». Он также заверил, что подобное никогда не повторится.