«Аэрофлот» возобновит рейсы в Шри-Ланку, Таиланд и Гоа
«Аэрофлот» вновь начнет выполнять рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа, сообщила авиакомпания.
Рейсы в Коломбо перевозчик возобновит с 9 октября. Первое время полеты будут выполняться дважды в неделю.
С 30 октября авиакомпания возобновит рейсы в Бангкок, в неделю их будет по семь. А со 2 ноября до трех рейсов в неделю будут выполняться в Гоа.
Билеты в Коломбо и Бангкок уже доступны, а в Гоа продажа будет открыта в ближайшее время, сообщили в «Аэрофлоте». Из самолетов на этих направлениях будут использовать широкофюзеляжные Airbus A330.
«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку в начале лета, объяснив решение «неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку». Дело в том, что 2 июня в Коломбо задержали один из самолетов авиаперевозчика. Речь шла о лайнере, который «Аэрофлот» взял в лизинг у компании из Ирландии. А в конце февраля, после начала спецоперации России на Украине, Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контакты с российскими перевозчиками.
На основании жалобы компании из Ирландии местный суд запретил самолету покидать страну, и «Аэрофлот» в ответ приостановил полеты в Шри-Ланку.
Между тем через несколько дней после случившегося и по ходатайству генерального прокурора Шри-Ланки суд снял запрет и разрешил самолету вернуться в Россию. Власти островного государства назвали ситуацию с арестом судна «чудовищной ошибкой» и принесли извинения. Как заявил министр транспорта страны Бандула Гунавардана, власти «не хотят арестовывать никакие самолеты» и гарантируют, что «подобное больше не повторится».