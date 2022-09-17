Власти Шри-Ланки извинились перед Россией за арест самолета «Аэрофлота»

В июне суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну после жалобы ирландской лизинговой компании. Через несколько дней решение было отменено, однако российская авиакомпания приостановила полеты на остров

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Власти Шри-Ланки приносят извинения за ситуацию с арестом самолета «Аэрофлота» в июне этого года и гарантируют, что подобное никогда не повторится, заявил в интервью «РИА Новости» во время визита в Москву министр транспорта страны Бандула Гунавардана.

Он назвал арест самолета «чудовищной ошибкой» и указал, что ситуация была решена. «Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолеты в Шри-Ланке», — сказал Гунавардана.

Airbus A330 «Аэрофлота», который должен был вылететь в Москву, задержали в Коломбо (столица Шри-Ланки) 2 июня. 200 пассажиров сняли с рейса и поселили в гостинице. На следующий день местный суд запретил лайнеру покидать страну после обращения с жалобой лизинговой компании из Ирландии. По данным издания News First, речь шла о Celestial Aviation Trading Limited. В «Аэрофлоте» РБК поясняли, что рейс «задержан и далее отменен в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки».

После начала российской спецоперации на Украине ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов и ввел санкции против России, которые предусматривают запрет на продажу, обслуживание и лизинг лайнеров. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов за рубеж на самолетах, находящихся в лизинге.

После ходатайства генерального прокурора Шри-Ланки суд снял запрет на вылет самолета. К тому моменту «Аэрофлот» принял решение приостановить полеты в страну «в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку».

Министр транспорта страны Бандула Гунавардана рассчитывает, что прерванное с Россией авиасообщение получится восстановить к середине октября. По его словам, речь идет о потенциальном возобновлении рейсов в Москву и Санкт-Петербург.