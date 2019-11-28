Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Реформа надзора за бизнесом, Шишкарев сможет выкупить весь «Трансконтейнер» на деньги Сбербанка, суды в Москве и Петербурге «заминировали» из-за биткоинов, бизнес сравнил текущую ситуацию с 1990-ми; главные новости — в обзоре РБК

Правительство одобрило законопроекты о надзоре за бизнесом

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, над документами работали почти все министерства и ведомства, однако «идеальной модели не бывает», а потому их будут дорабатывать, в том числе, когда они поступят в парламент.

Первый законопроект предполагает создание четкой и компактной системы обязательных требований к бизнесу. Сейчас в законодательстве предусмотрено около 2 млн таких норм и правил, многие из которых устарели морально и технически, отметил премьер. «Чтобы избавиться от этого груза, поэтапно вводится механизм «регуляторной гильотины», — добавил он.

Второй документ устанавливает базовые понятия и принципы государственного и муниципального контроля. Главным принципом в работе контролирующих органов предлагается сделать защиту жизни и здоровья людей, соблюдение их прав и интересов. Перечень контрольных и надзорных мероприятий при этом существенно оптимизируют.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил сократить число надзорных органов. Он отметил, что это вписывается в решения властей по оптимизации госслужащих. Медведев одобрил эту идею.

Шишкарев сможет выкупить весь «Трансконтейнер» на деньги Сбербанка

Сбербанк готов кредитовать группу «Дело» бизнесмена Сергея Шишкарева при покупке контрольного пакета миноритариев крупнейшего контейнерного оператора «Трансконтейнер», сообщили РБК два источника, близких к сделке.