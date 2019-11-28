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Что случилось за день. Главные новости РБК
Реформа надзора за бизнесом, Шишкарев сможет выкупить весь «Трансконтейнер» на деньги Сбербанка, суды в Москве и Петербурге «заминировали» из-за биткоинов, бизнес сравнил текущую ситуацию с 1990-ми; главные новости — в обзоре РБК

Правительство одобрило законопроекты о надзоре за бизнесом

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, над документами работали почти все министерства и ведомства, однако «идеальной модели не бывает», а потому их будут дорабатывать, в том числе, когда они поступят в парламент.

  • Первый законопроект предполагает создание четкой и компактной системы обязательных требований к бизнесу. Сейчас в законодательстве предусмотрено около 2 млн таких норм и правил, многие из которых устарели морально и технически, отметил премьер. «Чтобы избавиться от этого груза, поэтапно вводится механизм «регуляторной гильотины», — добавил он.
  • Второй документ устанавливает базовые понятия и принципы государственного и муниципального контроля. Главным принципом в работе контролирующих органов предлагается сделать защиту жизни и здоровья людей, соблюдение их прав и интересов. Перечень контрольных и надзорных мероприятий при этом существенно оптимизируют.
  • Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил сократить число надзорных органов. Он отметил, что это вписывается в решения властей по оптимизации госслужащих. Медведев одобрил эту идею.

Шишкарев сможет выкупить весь «Трансконтейнер» на деньги Сбербанка

Сбербанк готов кредитовать группу «Дело» бизнесмена Сергея Шишкарева при покупке контрольного пакета миноритариев крупнейшего контейнерного оператора «Трансконтейнер», сообщили РБК два источника, близких к сделке.

  • Возможность получения кредита в Сбербанке на сумму больше стоимости контрольного пакета «Трансконтейнера», который был выставлен на аукцион, была предусмотрена для Шишкарева с самого начала.
  • «Дело» выиграла аукцион по покупке контрольного пакета оператора (50% плюс две акции) в среду, 27 ноября. РБК писал, что акции обошлись группе в 60,3 млрд руб. После покупки контрольного пакета, «Дело» обязана объявить оферту о выкупе пакетов других акционеров — банка ВТБ (24,84%), компании «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (24,74%), а также 0,42%, которые торгуются на Мосбирже.
  • Шишкарев говорил, что на 25-30% оплатит контрольный пакет из собственных средств, а остальную сумму выплатит за счет заемных, такие же пропорции должны сохраниться и при покупке акций миноритариев. 28 ноября группа сообщила, что привлекла у Сбербанка 36,5 млрд руб. до 26 февраля.
  • В случае выкупа всех 100% группе Шишкарева придется выплатить 36 млрд руб., а банку — выдать кредит еще на 84 млрд руб. Владелец «Дело» при этом выражал надежду, что всех миноритариев выкупать не придется и ВТБ согласится на партнерство.

В Москве и Санкт-Петербурге эвакуировали суды из-за требования биткоинов

Несколько судов в Москве и Санкт-Петербурге эвакуировали 28 ноября из-за сообщений о минировании. Неизвестные угрожали продолжить «минирования» до тех пор, пока Константин Малофеев не выплатит им 120 биткоинов (около $900 тыс.). Основатель «Царьграда» обратился в ФСБ.

  • Сообщения о минировании поступили в Тверской, Мещанский, Басманный, Кузьминский, Останкинский районные суды Москвы. Источники информагентств говорили, что «заминировали» также Тимирязевский и Измайловский суды, но взрывоопасных предметов нигде не нашли.
  • Санкт-Петербургский городской суд эвакуировали после письма, в котором говорилось, что здание заминировано, а сообщения о взрывах будут приходить пока Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, «украденных с биржи WEX»
  • В пресс-службе основателя группы «Царьград» Малофеева сообщили, что в редакцию телеканала 27 ноября поступило письмо с требованием выплатить 120 биткоинов, в противном случае злоумышленники угрожали организовать серию ложных минирований. В пресс-службе заявили, что Малофеев и его структуры не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже. Письмо расценили как террористическую угрозу и обратились в ФСБ с просьбой разобраться в ситуации.

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Большинство действующих и бывших предпринимателей (52%) считают, что сейчас заниматься бизнесом в России сложнее, чем в 1990-х годах, следует из опроса PwC в России и аналитического центра НАФИ.

  • Большинство тех, кто заявил об улучшении условий (42% от общей выборки), связывают это с отсутствием криминала, прозрачностью в ведении дел, доступностью услуг и расширением общих возможностей.
  • Те же, кто считает, что вести бизнес стало тяжелее (52%), объясняют свою позицию высокими налогами, административными барьерами, ограничивающими законами и отсутствием поддержки со стороны государства.
  • Респонденты условно разделены на две группы: «бизнесмены начала 1990-х» (1957-1963 годов рождения) и «современные бизнесмены» (1980-1991 годов рождения). Большинство предпринимателей старшего поколения (59%) заявили, что сейчас вести бизнес легче, чем в 1990-х, с ними не согласны 39%. Младшее поколение при этом более оптимистично воспринимает действующие условия и несколько идеализирует прошлое — 55% из них считают, что сейчас вести бизнес стало тяжелее, 38% — что легче.
Автор: Константин Нагаев
Теги: надзор, «Трансконтейнер», эвакуации
Материалы по теме
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Экономика
Шишкарев сможет выкупить весь «Трансконтейнер» на деньги Сбербанка
Бизнес
Малофеев заявил в ФСБ на угрозы «минирований» и вымогательство биткоинов
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