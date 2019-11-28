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Малофеев заявил в ФСБ на угрозы «минирований» и вымогательство биткоинов
Неизвестные потребовали от главы группы «Царьград» выплатить им 120 биткоинов, пообещав, что в случае отказа «города вздрогнут от ложных заминирований»
Константин Малофеев (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В редакцию телеканала «Царьград» 27 ноября поступило письмо с требованием выплатить 120 биткоинов (почти $900 тыс.). В противном случае авторы письма угрожают организовать серию ложных минирований. Об этом РБК сообщили в пресс-службе основателя группы «Царьград» Константина Малофеева.

В письме содержались угрозы «ложно заминировать» школы, больницы, госучреждения, ТРЦ, вокзалы и метро. При этом в письме указывалось, что сначала СМИ и блогерам будет разослано сообщение о «причине минирований», а после этого уже последуют сообщения о самих ложных минированиях. Авторы требовали провести «пробный перевод» в 0,1–1 биткоина, а потом уже выплатить им все остальные деньги. В качестве причин своих действий авторы указывали, что Малофееву «необходимо вернуть» 120 биткоинов с биржи WEX.

«Получив такое письмо, редакция расценила это как террористическую угрозу и по его факту направила заявление в ФСБ России с просьбой разобраться в данной ситуации. Ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX, ее руководству и активам», — сообщили РБК в пресс-службе Константина Малофеева.

В пресс-службе заявили, что расценивают действия вымогателей как попытку дискредитации Малофеева в связи с его общественно-политической деятельностью.

РБК направил запрос в пресс-службу ЦОС ФСБ России.

Общество
Петербургский городской суд эвакуировали из-за требования в 120 биткоинов

В четверг, 28 ноября, Санкт-Петербургский городской суд был эвакуирован после того, как туда поступило сообщение о минировании здания. «Сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX», — говорится в сообщении, поступившем в суд.

Из-за угроз минирования был эвакуирован также ряд районных судов в Москве и Санкт-Петербурге, а также Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд и 1-й Западный окружной военный суд.

В 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении максимального наказания за телефонный терроризм с пяти до десяти лет лишения свободы. Принятию закона предшествовала волна сообщений о минировании общественных и административных зданий. Впоследствии выяснялось, что все сообщения были ложными.

Авторы: Ирина Парфентьева, Евгений Калюков
При участии: Александра Юшкявичюте
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