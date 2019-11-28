Малофеев заявил в ФСБ на угрозы «минирований» и вымогательство биткоинов

Неизвестные потребовали от главы группы «Царьград» выплатить им 120 биткоинов, пообещав, что в случае отказа «города вздрогнут от ложных заминирований»

Константин Малофеев (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В редакцию телеканала «Царьград» 27 ноября поступило письмо с требованием выплатить 120 биткоинов (почти $900 тыс.). В противном случае авторы письма угрожают организовать серию ложных минирований. Об этом РБК сообщили в пресс-службе основателя группы «Царьград» Константина Малофеева.

В письме содержались угрозы «ложно заминировать» школы, больницы, госучреждения, ТРЦ, вокзалы и метро. При этом в письме указывалось, что сначала СМИ и блогерам будет разослано сообщение о «причине минирований», а после этого уже последуют сообщения о самих ложных минированиях. Авторы требовали провести «пробный перевод» в 0,1–1 биткоина, а потом уже выплатить им все остальные деньги. В качестве причин своих действий авторы указывали, что Малофееву «необходимо вернуть» 120 биткоинов с биржи WEX.

«Получив такое письмо, редакция расценила это как террористическую угрозу и по его факту направила заявление в ФСБ России с просьбой разобраться в данной ситуации. Ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX, ее руководству и активам», — сообщили РБК в пресс-службе Константина Малофеева.

В пресс-службе заявили, что расценивают действия вымогателей как попытку дискредитации Малофеева в связи с его общественно-политической деятельностью.

РБК направил запрос в пресс-службу ЦОС ФСБ России.