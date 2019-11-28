В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 13:34
Депутат ответила на сообщения о требовании проверить спектакли Театра.doc Общество, 16:34 Дождь в примерочной и голограммы на полках: свежие инновации в ретейле Pro, 16:26 Как Familia управляет 270 магазинами по всей стране РБК и Microsoft, 16:22 В НАТО согласовали сокращение взноса США в бюджет альянса Политика, 16:21 На Украине вступили в силу новые правила въезда из Донбасса Политика, 16:14 В Благовещенске завершилась реконструкция центральной части набережной Пресс-релиз, 16:13 СНБО Украины предложил пять сценариев реинтеграции Донбасса Политика, 16:13 Россияне раскрыли свое отношение к медведю как символу России Общество, 15:59 В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции Общество, 15:59 Как регулируется робототехника в России Pro, 15:58 Макрон объяснил свои слова о «смерти мозга» НАТО Политика, 15:57 Основной мишенью атак хакеров оказались московские организации Технологии и медиа, 15:54 Как Ленобласть вошла в десятку регионов привлекательных для инвестиций Партнерский материал, 15:53 В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика Общество, 15:49
Общество ,  
0 
В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
В Москве и Санкт-Петербурге волна сообщений о минировании в районных судах. Из-за угроз в столице уже эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд
Здание, где расположены Тверской и Мещанский районные суды (Фото: lawyer_ivanov / Instagram)

В пять районных судов Москвы поступили сообщения о минировании. Об эвакуации Тверского суда сообщили РБК в пресс-службе суда.

«На адрес электронной почты Тверского районного суда города Москвы поступило сообщение о заминировании здания суда», — сообщили РБК в суде. По словам собеседника РБК, сейчас идет эвакуация граждан и сотрудников судебного учреждения, сообщения о минировании будут проверять правоохранительные органы.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в суде, сначала объявление об эвакуации прозвучало в Тверском суде, а спустя 10 минут покинуть здание попросили и в Мещанском суде. Оба районных суда расположены в здании по адресу: ул. Каланчевская, д. 43А, они связаны общим холлом.

В Мещанском суде в этот момент шло заседание по делу участников акции 27 июля Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных, которые, по версии следствия, в ходе акции повалили одного из бойцов ОМОН на землю и пнули ногами. Кроме того, в это же суде рассматривались доказательства защиты режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта «Платформа».

Кроме того, сообщение с угрозой взрыва было получено Басманным судом. «В данный момент сотрудники и граждане из здания суда эвакуированы», — заявили РБК в пресс-службе этого районного суда. По данным ТАСС, из здания были эвакуированы порядка 250 человек.

Кроме того, «Интерфакс» сообщает об эвакуации в Кузьминском и Останкинском районных судах. Эту информацию агентству подтвердили в пресс-службах этих судов.

Общество
Петербургский городской суд эвакуировали из-за требования в 120 биткоинов

В Санкт-Петербурге 28 ноября также эвакуировали городской суд из-за сообщения о минировании. Неизвестные заявили, что такие сообщения будут приходить до тех пор, пока «Костстантин Малофеев» не вернет долг 120 биткоинов» (орфография сохранена). РБК направил запрос основателю группы компаний «Царьград» Константину Малофееву и его представителю.

Сообщения о минировании поступили также в Красногвардейский, Московский и Фрунзенский и Кировский суды, заявили РБК в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Позже в Telegram-канале пресс-службы сообщили, что Фрунзенский суд возвращается к работе, опасных предметов и взрывчатых веществ там не нашли. Людей эвакуировали из Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда, а также 1-го Западного окружного военного суда, в Смольнинский и Пушкинский районные суды поступили сообщения о минировании.

Авторы: Наталья Демченко, Роман Кирьянов
Теги: эвакуация, суд, новости РБК, минирование
Материалы по теме
Суд вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру
Политика
Петербургский городской суд эвакуировали из-за требования в 120 биткоинов
Общество
В Кельне проведут эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter