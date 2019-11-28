В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Москве и Санкт-Петербурге волна сообщений о минировании в районных судах. Из-за угроз в столице уже эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд

Здание, где расположены Тверской и Мещанский районные суды (Фото: lawyer_ivanov / Instagram)

В пять районных судов Москвы поступили сообщения о минировании. Об эвакуации Тверского суда сообщили РБК в пресс-службе суда.

«На адрес электронной почты Тверского районного суда города Москвы поступило сообщение о заминировании здания суда», — сообщили РБК в суде. По словам собеседника РБК, сейчас идет эвакуация граждан и сотрудников судебного учреждения, сообщения о минировании будут проверять правоохранительные органы.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в суде, сначала объявление об эвакуации прозвучало в Тверском суде, а спустя 10 минут покинуть здание попросили и в Мещанском суде. Оба районных суда расположены в здании по адресу: ул. Каланчевская, д. 43А, они связаны общим холлом.

В Мещанском суде в этот момент шло заседание по делу участников акции 27 июля Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных, которые, по версии следствия, в ходе акции повалили одного из бойцов ОМОН на землю и пнули ногами. Кроме того, в это же суде рассматривались доказательства защиты режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта «Платформа».

Кроме того, сообщение с угрозой взрыва было получено Басманным судом. «В данный момент сотрудники и граждане из здания суда эвакуированы», — заявили РБК в пресс-службе этого районного суда. По данным ТАСС, из здания были эвакуированы порядка 250 человек.