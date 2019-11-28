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Экономика ,  
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Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Медведев в ответ предложил подумать: что куда присоединить и какие органы «гильотинировать». Последний раз подобные инициативы выдвигались пять лет назад, но их «положили под сукно»

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.

По его словам, надзорных органов очень много, и он предложил вместе с «регуляторной гильотиной» оценить, нужно ли сократить их количество.

— Гильотинировать часть органов? — уточнил во время заседания премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации государственных служащих. Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы пересмотреть, — ответил вице-премьер (цитата по эфиру телеканала «Россия 24»).

Медведев одобрил идею. «Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там, где это разумно и возможно, наверное, это можно сделать», — сказал он. И предложил подумать о том, «что куда присоединить, а что отсоединить».

Тема ликвидации нескольких самостоятельных регуляторов поднималась еще в 2014 году, когда Владимир Путин поручил Медведеву предоставить предложения об оптимизации контрольно-надзорных органов, их объединении по сферам деятельности, уточнении и исключении дублирования функций. В поручении, которое Кремль предпочел не публиковать, было четко указано на возможность сокращения численности контрольных и надзорных органов. В результате был создан документ, который предлагал создать шесть федеральных надзоров вместо 40 с лишним.

Однако реформу отложили. Как сообщали источники РБК, законопроект, подготовленный при участии Михаила Абызова, положили под сукно. По одной из версий против выступили помощник президента Андрей Белоусов, а также глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Накануне стало известно, что правительственная комиссия одобрила законопроекты, которые определяют правила установки требований к бизнесу и проверку их выполнений. В документе предлагается ввести новые виды контроля: контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но основной акцент сделать на профилактические меры.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Антон Силуанов, Дмитрий Медведев
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