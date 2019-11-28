Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Медведев в ответ предложил подумать: что куда присоединить и какие органы «гильотинировать». Последний раз подобные инициативы выдвигались пять лет назад, но их «положили под сукно»

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.

По его словам, надзорных органов очень много, и он предложил вместе с «регуляторной гильотиной» оценить, нужно ли сократить их количество.

— Гильотинировать часть органов? — уточнил во время заседания премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации государственных служащих. Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы пересмотреть, — ответил вице-премьер (цитата по эфиру телеканала «Россия 24»).