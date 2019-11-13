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Кремль ответил на вопрос о возможности сделать 31 декабря выходным днем

Вторник, 31 декабря — рабочий день, о чем россиян предупредили заблаговременно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение — этот день [31 декабря] рабочий. Надо работать в этот день», — сказал Песков.

Так в Кремле ответили на вопрос о возможности переноса рабочего дня с 31 декабря на один из январских праздничных дней, чтобы россияне успели подготовиться к Новому году.

Песков напомнил, что каждый год продолжительность зимних каникул варьируется. В 2020 году россияне будут отдыхать восемь дней — с 1 по 8 января.

Календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год правительство опубликовало в июле. О том, что 31 декабря будет рабочим днем, россиянам в конце августа напомнил Роструд.

Теги: Кремль, работа, 31 декабря
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