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Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

Чтобы продлить новогодние каникулы или майские праздники за счет отпуска, необходимо выполнить несколько условий. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

В соответствии со ст. 122 ТК РФ сотрудник может уйти в отпуск через полгода после непрерывной работы на одном месте. В отпуск можно уйти и раньше, если на новом месте получится договориться с работодателем.

Уйти в отпуск начиная со второго года работы можно в любое время, для этого также надо согласовать этот вопрос с работодателем. Если он согласен, то можно брать отпуск прямо с 9 января. График отпусков сотрудников организации при этом должен быть утвержден не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

Если гражданин работает у индивидуального предпринимателя или физлица, порядок предоставления отпуска определяется по соглашению с работодателем.

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся на два дня меньше, чем в предыдущие два года. Выходными будут дни с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря останутся рабочими днями. Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.

Теги: Роструд, отпуск, новогодние каникулы
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