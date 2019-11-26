В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

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Опрошенные РБК депутаты Госдумы поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем. Так, депутат Виталий Милонов предлагает сделать 31 декабря выходным днем, а 30-е — сокращенным.

«Конечно нужно сделать 31 декабря выходным днем. Кто спорит? Это бесчеловечно — 31 декабря выводить людей на работу, ни в коем случае. А 30-го должен быть сокращенный день», — заявил он в разговоре с РБК.

По мнению Владимира Жириновского, важнее обсуждать не выходной 31 декабря, а тему продолжительности новогодних каникул. «Не столь важно, когда мы начинаем праздновать: хотят граждане с 31 декабря выходные — пусть так будет. Важнее другое — продолжительность каникул», — сказал он.

Лидер ЛДПР предлагает сократить новогодние каникулы до двух дней, а оставшееся время добавить к отпуску. По мнению Жириновского, граждане сами должны решать, когда им отдыхать. Это решение позволит избежать «всеобщего отключения страны до середины января», считает он.