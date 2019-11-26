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В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Опрошенные РБК депутаты Госдумы поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем. Так, депутат Виталий Милонов предлагает сделать 31 декабря выходным днем, а 30-е — сокращенным.

«Конечно нужно сделать 31 декабря выходным днем. Кто спорит? Это бесчеловечно — 31 декабря выводить людей на работу, ни в коем случае. А 30-го должен быть сокращенный день», — заявил он в разговоре с РБК.

По мнению Владимира Жириновского, важнее обсуждать не выходной 31 декабря, а тему продолжительности новогодних каникул. «Не столь важно, когда мы начинаем праздновать: хотят граждане с 31 декабря выходные — пусть так будет. Важнее другое — продолжительность каникул», — сказал он.

Лидер ЛДПР предлагает сократить новогодние каникулы до двух дней, а оставшееся время добавить к отпуску. По мнению Жириновского, граждане сами должны решать, когда им отдыхать. Это решение позволит избежать «всеобщего отключения страны до середины января», считает он.

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Заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с РБК также поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем. «Все равно 31 декабря никто не работает, кроме дежурных служб: скорой помощи, пожарных служб, наземного транспорта», — сказал он, отметив, что все остальные в этот день начинают выпивать.

Депутат согласен и с сокращением новогодних каникул до двух-трех дней, так, как это происходит в Европе. По его словам, сложно представить, чтобы «какая-нибудь развитая экономика европейская» отдыхала десять дней после празднования Нового года. «Вся Европа 25 декабря встречает Рождество Христово, Новый год встретила, и первого числа уже все на работе», — считает Онищенко.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу — 28 декабря. Жвачкин объяснил свое решением тем, что женщины в этот день активно занимаются подготовкой к празднику.

Теги: новости РБК, новогодние каникулы
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