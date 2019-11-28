Южная Корея заявила о новом запуске ракет из КНДР

Южная Корея заявила о новом запуске ракет из КНДР

По данным агентства Yonhap, этот запуск стал 13-м с начала года испытанием ракет, проведенным КНДР

Фото: KCNA / ZUMA / Global Look Press

Северная Корея запустила как минимум одну ракету, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Данные о числе запусков и направлении полета ракет не сообщаются.

О возможном запуске ракеты из КНДР сообщил со ссылкой на береговую охрану Японии и японский телеканал NHK. По данным ведомства, ракеты могли упасть в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По данным агентства Kyodo, снаряд был выпущен с восточного побережья КНДР.

По данным Yonhap, этот запуск стал 13-м с начала года испытанием ракет, проведенным КНДР.