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Политика ,  
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Военные Японии и Южной Кореи сообщили о запуске ракет КНДР
О запуске северокорейских ракет сообщили военные Южной Кореи. По данным Японии, ракеты упали за пределами ее вод
Фото: Ahn Young-joon / AP

Военные КНДР совершили пуск двух ракет в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным военного ведомства, ракеты были выпущены из северокорейской провинции Пхёнан-Намдо. Других подробностей южнокорейские военные не сообщают, ссылаясь на то, что их специалисты анализируют данные и ведут мониторинг ситуации.

В свою очередь японский телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны и Береговую охрану Японии также сообщил о запуске ракет из Северной Кореи. По их данным, выпущенные из КНДР ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

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2 октября КНДР уже запускала ракеты в сторону Японского моря, после чего Токио выражал Пхеньяну свой протест. 3 октября власти КНДР заявили, что баллистическая ракета Pukguksong-3 была запущена с подводной лодки, находившейся у восточного побережья страны.
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Южная Корея, КНДР
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