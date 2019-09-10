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Политика ,  
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Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным военных, снаряды выпустили из провинции Пхенан-Намдо. «Наши военные отслеживают ситуацию в случае дополнительных пусков и сохраняют готовность», — заявили в комитете.

Политика
СМИ сообщили об испытаниях КНДР новой сверхмощной ракетной установки

В правительстве Японии отметили, что нет информации о том, что баллистические ракеты попали на японскую территорию или в исключительную экономическую зону страны, передает телеканал NHK. Власти добавили, что запуски не повлияли на безопасность Японии.

В конце августа Северная Корея провела седьмой за месяц запуск ракет в Японское море. В Центральном телеграфном агентстве Кореи сообщали, что КНДР испытала новую сверхмощную многоразовую ракетную пусковую установку. При этом пуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Ранее в КНДР объясняли пуски ракет совместными учениями Южной Кореи и США, однако они завершились 20 августа. Власти Японии неоднократно выражали Северной Корее протест после запусков. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что ему не нравятся ракетные испытания КНДР, однако они не нарушают никаких соглашений.

Теги: КНДР, запуск, ракеты
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