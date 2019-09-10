Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным военных, снаряды выпустили из провинции Пхенан-Намдо. «Наши военные отслеживают ситуацию в случае дополнительных пусков и сохраняют готовность», — заявили в комитете.

В правительстве Японии отметили, что нет информации о том, что баллистические ракеты попали на японскую территорию или в исключительную экономическую зону страны, передает телеканал NHK. Власти добавили, что запуски не повлияли на безопасность Японии.

В конце августа Северная Корея провела седьмой за месяц запуск ракет в Японское море. В Центральном телеграфном агентстве Кореи сообщали, что КНДР испытала новую сверхмощную многоразовую ракетную пусковую установку. При этом пуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын.