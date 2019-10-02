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СМИ сообщили о запуске из КНДР неопознанных снарядов

Северная Корея провела пуск неопознанных снарядов по направлению к Восточно-Китайскому морю. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В частности, как подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS), снаряды запустили утром, 2 октября, из города Вонсан.

«Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и поддерживают готовность», — подтвердили в JCS.

Политика
Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря

В середине сентября КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Впоследствии в Центральном телеграфном агентстве Кореи подтвердили, что проводилось испытание сверхгабаритной реактивной системы залпового огня. На испытаниях лично присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.

В конце августа Северная Корея провела седьмой за месяц запуск ракет в Японское море. В Центральном телеграфном агентстве Кореи сообщали, что КНДР испытала новую сверхмощную многоразовую ракетную пусковую установку. При этом пуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын.

До этого власти КНДР подтвердили участие Ким Чен Ына в испытаниях нового оружия. В заявлении руководства страны не указывалось, что конкретно испытывали военные. Сообщалось лишь, что речь шла об учебных стрельбах. При этом в Пхеньяне подтвердили, что испытания нового оружия прошли успешно, а Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденным и поблагодарил ученых за работу.

Теги: КНДР, снаряды, Южная Корея
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