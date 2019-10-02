СМИ сообщили о запуске из КНДР неопознанных снарядов

СМИ сообщили о запуске из КНДР неопознанных снарядов

Северная Корея провела пуск неопознанных снарядов по направлению к Восточно-Китайскому морю. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В частности, как подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS), снаряды запустили утром, 2 октября, из города Вонсан.

«Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и поддерживают готовность», — подтвердили в JCS.

В середине сентября КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Впоследствии в Центральном телеграфном агентстве Кореи подтвердили, что проводилось испытание сверхгабаритной реактивной системы залпового огня. На испытаниях лично присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.