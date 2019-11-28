Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Траст» готов обанкротить сибирскую нефтекомпанию, бизнес жалуется на Booking.com, Макрону понравилась идея Путина о ракетах — главные новости в обзоре РБК

Фото: Alexei Druzhinin / AP

«Траст» грозит обанкротить нефтекомпанию Ruspetro

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — это $370 млн — и объявил о готовности добиваться признания банкротства операционной компании «Инга», которой принадлежит лицензия на недропользование.

Ruspetro — работающая в Западной Сибири частная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Она разрабатывает три участка с трудноизвлекаемой нефтью в ХМАО. Через структуры на Кипре и в Лондоне долями в ней владеют кипрская Limolines Transport Ltd (25,16%), экс-зампред правления ФСК «ЕЭС» Александр Чистяков (15,7%), «Открытие Холдинг» (15%), УК «Инверсия» бывшего топ-менеджера «Открытия» Сергея Гилева (9,99%), Makayla Investments BVI (9,9%) миллиардера Андрея Раппопорта.

Нефтекомпания последние годы приносит своим владельцам убытки. За 2016 год Ruspetro получила $19,9 млн убытков, в 2017 году убыток вырос вдвое, до $41,3 млн. Чистый долг компании по итогам 2017 года составил $364,5 млн, на банки «Траст» и «Открытие» приходилось $328,9 млн задолженности.

Банки могли потребовать досрочного погашения кредитов уже в 2017 году из-за падения добычи, но в итоге выплата долга была назначена на ноябрь 2019 года. К этому моменту оба банка были санированы, а от «Траста» ЦБ потребовал вернуть 485 млрд руб. исчезнувших активов. Из-за этого банк и начал судиться с должниками.

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