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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
«Траст» готов обанкротить сибирскую нефтекомпанию, бизнес жалуется на Booking.com, Макрону понравилась идея Путина о ракетах — главные новости в обзоре РБК
Фото: Alexei Druzhinin / AP

«Траст» грозит обанкротить нефтекомпанию Ruspetro

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — это $370 млн — и объявил о готовности добиваться признания банкротства операционной компании «Инга», которой принадлежит лицензия на недропользование.

  • Ruspetro — работающая в Западной Сибири частная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Она разрабатывает три участка с трудноизвлекаемой нефтью в ХМАО. Через структуры на Кипре и в Лондоне долями в ней владеют кипрская Limolines Transport Ltd (25,16%), экс-зампред правления ФСК «ЕЭС» Александр Чистяков (15,7%), «Открытие Холдинг» (15%), УК «Инверсия» бывшего топ-менеджера «Открытия» Сергея Гилева (9,99%), Makayla Investments BVI (9,9%) миллиардера Андрея Раппопорта.
  • Нефтекомпания последние годы приносит своим владельцам убытки. За 2016 год Ruspetro получила $19,9 млн убытков, в 2017 году убыток вырос вдвое, до $41,3 млн. Чистый долг компании по итогам 2017 года составил $364,5 млн, на банки «Траст» и «Открытие» приходилось $328,9 млн задолженности.
  • Банки могли потребовать досрочного погашения кредитов уже в 2017 году из-за падения добычи, но в итоге выплата долга была назначена на ноябрь 2019 года. К этому моменту оба банка были санированы, а от «Траста» ЦБ потребовал вернуть 485 млрд руб. исчезнувших активов. Из-за этого банк и начал судиться с должниками.

Российский бизнес пожаловался на Booking.com в ФАС

ФАС несколько недель назад обвинила Booking.com в нарушении правил справедливой конкуренции: сервис запрещает отелям сдавать номера дешевле той цены, которая указана на Booking. По мнению бизнес-ассоциации «Опора России», исполнять требования ФАС сервис так и не стал.

  • Отели по условиям договора с агрегатором не могут предлагать номера по более низкой цене на своем собственном сайте или клиентам в офлайне. Если это правило не исполняется, сервис автоматически понижает их в выдаче, что сразу отражается на выручке.
  • «Опора России» пожаловалась на это правило в ФАС еще в феврале 2019 года. По мнению организации, компания злоупотребляет своим монопольным положением на рынке. ФАС с этим выводом согласилась и потребовала правило паритета цен отменить.
  • За прошедшие несколько недель в условиях работы Booking.com ничего не поменялось, кроме того, что компания убрала со своего сайта правила предоставления услуг. Если сервис и в дальнейшем проигнорирует требование регулятора, против него будет возбуждено дело. «Опора России» попросила руководителя ФАС Игоря Артемьева взять этот вопрос на личный контроль.

«Газпром» пообещал Украине «перекрыть вентиль» с Нового года

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что в письме «Газпрома» с предложением продлить транзитный договор содержится угроза с 10 часов утра 1 января перекрыть подачу газа в направлении Украины. Чтобы предотвратить это, Киев должен подписать договор до 13 декабря, говорил он раньше.

  • «Это читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане. Это читаешь, и голос Левитана стоит в ушах», — добавил, рассказывая о письме «Газпрома», Витренко.
  • Ранее Витренко обещал, что, если договора до 1 января не будет, Киев будет расценивать поступающий газ как контрабанду и начнет закачивать его в подземные хранилища.
  • Витренко, не считает, что тем самым Украина нарушит интересы европейцев. Он подчеркнул, что «Нафтогаз» будет не воровать газ, а «надежно его хранить». Это может продолжаться, пока не заполнятся хранилища, которые могут вместить от 25 млрд до 30 млрд кубов газа.

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

После разрыва договора РСМД по решению США Москва предложила ввести мораторий на размещение в Европе ракет, нарушающих его условия. Это предложение было отправлено лидерам европейских государств, и, как пишут СМИ, Эмманюэль Макрон не исключает его исполнения.

  • Макрон в октябре ответил на предложение Кремля письмом, в котором написал, что идея заслуживает «тщательного изучения». Он предложил вынести ее на обсуждение со всеми странами, которые в этом заинтересованы.
  • Страны НАТО до сих пор публично это предложение отвергали, обвиняя Москву в нарушении договора РСМД, хотя Франция и Германия выражали сожаление из-за разрыва договора.
  • Франция занимает особую позицию по вопросу сотрудничества в альянсе. В начале ноября Макрон выступил с критикой того, как сейчас функционирует НАТО, заявив о «смерти мозга» альянса. Он предупредил, что европейским странам больше не стоит рассчитывать на защиту со стороны США.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, «Траст», ФАС, Booking.com, транзит газа, «Нафтогаз» ..., Эмманюэль Макрон
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