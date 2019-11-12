ФАС потребовала от Booking.com не запрещать отелям сдавать номера дешевле

Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях сервиса, запрещающего подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах, ограничение конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала компании Booking.com B.V., владеющей одноименным сервисом бронирования апартаментов и номеров в отелях, прекратить нарушения российского законодательства. В сообщении ФАС указывается, что проведенная проверка работы Booking.com выявила признаки злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке.

Нарушением закона ФАС сочла включение в договоры о сотрудничестве с гостиницами и другими «средствами размещения» условия о соблюдении ими паритета цен и номеров. В соответствии с данной нормой подключенные к сервису Booking.com отели не имеют права сдавать номера дешевле, чем другие онлайн-ресурсы (в том числе собственный сайт), или снижать цены для оффлайн-клиентов, то есть туристов, пришедших непосредственно в отель.

По мнению ФАС, такая норма ведет к ограничению конкуренции на рынке.

По результатам проверки Booking.com выдано предупреждение, в соответствии с которым компания должна «в месячный срок исключить из соглашений с российскими лицами, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц».