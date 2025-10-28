 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд отменил решение о смягчении приговора журналистке Баязитовой

В 2023 году суд признал Баязитову и ее помощницу виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, журналистке дали пять лет колонии. В сентябре суд заменил ей остаток срока на принудительные работы, но решение отменили
Александра Баязитова
Александра Баязитова (Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»)

Осужденная за вымогательство журналистка Александра Баязитова остается в колонии — суд отменил ей смягчение наказания, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Оставлено наказание в виде лишения свободы», — сообщили в суде.

В сентябре Судогодский районный суд Владимирской области заменил журналистке, получившей в 2023 году пять лет колонии за вымогательство, неотбытый срок лишения свободы принудительными работами. Прокурор назвал решение суда о смягчении наказания Баязитовой поспешным.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы признал Баязитову, а также медиатехнолога Ольгу Архарову и медиаменеджера Инну Чурилову виновными в вымогательстве (ст. 163 УК) у топ-менеджера Промсвязьбанка (ныне — Банк ПСБ) Александра Ушакова.

Баязитова и Архарова были администраторами телеграм-канала «Адские бабки». По версии следствия, в июне 2022 года помощница Ушакова обратилась к Чуриловой с просьбой не упоминать его, был оплачен «блок на негатив». Когда он закончился, фигурантки предложили его продлить и потребовали 1,2 млн руб., угрожая опубликовать «позорящую информацию» об Ушакове, связанную с его судимостью.

Гособвинение просило назначить подсудимым большие сроки, чем суд дал в итоге: Баязитовой — 14 лет колонии, а Архаровой — 13. Первая получила пять лет колонии, а вторая — четыре с половиной года. Чуриловой дали четыре года условно — она еще в ходе предварительного следствия признала вину и согласилась сотрудничать с прокуратурой.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в 2023 году прокомментировал приговор Баязитовой. По его словам, компетентные органы должны подумать о корректировке законодательства, но в то же время «пока закон действует, его надо исполнять». «Она что, какой-то крупный оппозиционный деятель? Никто, уверен, на нее не охотится. Все юристы знают: закон суров, но он закон», — ответил Путин.

Когда Баязитова провела в тюрьме чуть меньше года, Ушаков попросил о смягчении приговора для нее, предложив заменить реальный срок на условный.

Прошлой осенью Баязитова обратилась к Путину с просьбой о помиловании.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Анастасия Лежепекова
Александра Баязитова вымогательство приговор суд
