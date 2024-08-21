Ушаков попросил суд смягчить приговор журналисткам Баязитовой и Архаровой

Александра Баязитова (справа) и Ольга Архарова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков попросил Мосгорсуд заменить реальный срок на условный журналисткам Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, осужденным за вымогательство у него, сообщила РБК адвокат Елена Федулова.

«Да, потерпевший Ушаков проявил великодушие к нашим подзащитным, и сегодня его представитель заявил ходатайство применить к обеим условное осуждение. Заменить обеим реальный срок на условный», — сказала адвокат.

Как сообщало «РИА Новости», ранее защите поступили три обращения от депутатов Госдумы с просьбой о смягчении приговора Архаровой.

Мосгорсуд продолжит пересмотр приговора на следующей неделе, 28 августа.



Приговор Баязитовой и Архаровой вынесли по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство) в конце ноября 2023 года. Суд признал их виновными в вымогательстве у Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности».

Следствие утверждало, что речь шла о двух требованиях. В одном случае от Ушакова требовали 420 тыс. руб., в другом — 1,2 млн руб. Баязитова свою вину не признала. Архарова признала ее частично, но позже отказалась от показаний.