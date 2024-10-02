Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании

Журналистка рассказала о переводе в «тот самый «централ» из песни Михаила Круга и сообщила, что попросила президента о помиловании. Ее приговорили к пяти годам заключения, вину на суде она не признала

Журналистка Александра Баязитова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании, сообщили член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в статье для МК и телеграм-канал Baza.

Канал опубликовал снимок письма от Баязитовой, где она рассказала, что ее перевели из владимирского СИЗО в исправительную колонию № 1 Владимирской области. «Это тот самый «централ, где «ветер северный» из песни», — написала она и добавила затем, что обратилась к Путину с просьбой о помиловании.

Баязитову в прошлом ноябре приговорили к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности». Баязитова свою вину не признала. О смягчении приговора для нее просил и потерпевший, который предлагал суду заменить реальный срок на условный.

В июле Баязитова попросила Верховный суд России признать ее этапирование незаконным, поскольку приговор еще не вступил в законную силу, рассказывала Меркачева. Тогда член СПЧ отметила, что у журналистки диабет и она нуждается в лечебном питании, которое нельзя получить во время этапирования, из-за чего той приходится питаться сухими пайками.