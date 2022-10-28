Уровень тревожности россиян вновь перешел к росту

В России вновь стало больше тех, кто заявляет о тревожном настроении, и меньше тех, кто оценивает его как спокойное. Ранее ФОМ фиксировал сокращение респондентов с тревожным настроением после резкого роста в конце сентября

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Доля россиян, заявивших о тревожном настроении среди близких и коллег, выросла на 7 п.п., до 63%, свидетельствует исследование ФОМа.

Респондентам задавали вопрос: «Какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?» О том, что в их окружении преобладает спокойное настроение, заявили 33% опрошенных, снижение составило 5 п.п. Затруднились оценить настроения 4% респондентов.

Опрос проводился 21–23 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. Всего в исследовании участвовали 1,5 тыс. респондентов.

На прошлой неделе ФОМ сообщил, что в период с 14 по 16 октября уровень тревожности россиян снизился на 11 п.п., до 56%, граждан со спокойным настроением стало на 10 п.п. больше (38%). Неделей ранее тревожность преобладала над спокойствием в соотношении 67 против 28%.

В период с 30 сентября по 2 октября о тревожном настроении в своем окружении сообщили рекордные 70% россиян, показало исследование. В период с 23 по 25 сентября ФОМ зафиксировал резкий скачок числа респондентов, заявивших о тревожности в своем окружении: с 35% этот показатель подскочил сразу до 69%.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда же он обвинил западные страны в «ядерном шантаже» и заявил, что Россия в случае угрозы использует для защиты все имеющиеся в ее распоряжении средства. На фоне мобилизации появлялись сообщения об «облавах» на мужчин призывного возраста, ошибках в ее проведении. С тех пор некоторые регионы уже заявили о выполнении плана по мобилизации, в том числе Москва, Крым, Якутия, Брянская область, Камчатский край. Путин на прошлой неделе сообщил, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия планируется завершить.