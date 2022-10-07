ФОМ сообщил о рекордном уровне тревожности россиян за последние годы

До 70% уровень тревожности россиян подскочил на фоне событий последних двух недель, в том числе объявления частичной мобилизации и усиления ядерной риторики, выявило исследование ФОМ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

О тревожном настроении в своем окружении сообщили 70% опрошенных россиян, говорится в исследовании Фонда общественного мнения.

Респондентов спрашивали: «Какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?» О спокойном настроении сообщили четверть опрошенных (26%), еще 4% ответить затруднились.

Доля тех, кто заявил, что в его окружении преобладает тревожное настроение (70%), стала рекордной за последние годы. Последний подобный опрос был опубликован на сайте ФОМ в сентябре 2019 года.

Из него и последующих таких же опросов (1, 2) следует, что с сентября 2019 года по октябрь 2022 года уровень тревожности среди россиян не превышал 70%. На максимуме он составлял 66% — в апреле 2020 года.

Что касается более ранних исследований, то с октября 2010 года ФОМ приводит уровень тревожности сразу за год. В 2018 году статистика доступна за первый и второй кварталы, а затем, с июля 2018-го, приводится по месяцам. Из этих данных следует, что с октября 2010 года по июль 2018-го показатель тревожности среди россиян также не превышал 70%, как и в последующем.

Нынешний опрос проводился с 30 сентября по 2 октября. В нем участвовали 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных пунктов в 53 российских регионах.

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До рекордного за последнего годы уровня показатель тревожности среди россиян поднялся всего за две недели. Если 18 сентября о тревожных настроениях сообщали 35% опрошенных, то к 25 сентября показатель вырос вдвое, до 69%. Таким образом, на прошедшей неделе он сохранился примерно на таком же уровне — 70%.

В два раза уровень тревожности поднялся на фоне введения в России частичной мобилизации. Президент Владимир Путин объявил о ней в обращении к россиянам 21 сентября. Тогда же он обвинил западные страны в «ядерном шантаже» и заявил, что Россия в случае угрозы использует для защиты все имеющиеся в ее распоряжении средства.