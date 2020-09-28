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Власти Подмосковья ответили на проверку постановления о самоизоляции в КС

В правительстве Московской области уверены в законности постановления губернатора, которым вводился режим самоизоляции. Его проверку продолжает Конституционный суд
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Решение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении самоизоляции не нарушало интересов граждан и юридических лиц, соответствовало Конституции и законодательствую. Об этом заявили РБК в пресс-службе регионального правительства, комментируя обращение подмосковного суда в Конституционный суд.

«Полагаем, что постановление губернатора Московской области № 108-ПГ («О введении в Московской области режима повышенной готовности». — РБК) принято губернатором Московской области в пределах предоставленных полномочий, соответствует актам большей юридической силы, прав и законных интересов граждан и юридических лиц не нарушает. Отмечаем, что ранее постановление губернатора Московской области № 108-ПГ было предметом проверки на соответствие действующему законодательству. И согласно решениям Московского областного суда признано соответствующим закону», — говорится в сообщении.

КС рассмотрит запрос о правомочности постановления о самоизоляции
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Запрос в Конституционный суд о том, соответствует ли Основному закону постановление о введении режима повышенной готовности поступил от одного из подмосковных судов. При рассмотрении дела об административном правонарушении о нарушении самоизоляции судья посчитал, что право на свободу передвижения граждан является одним из основных, так как закреплено в Конституции России, в связи с чем губернатор не вправе ограничивать передвижения граждан. В связи с этим судья обратился в КС, чтобы там изучили постановление властей.

Режим изоляции для всех жителей Московской области, согласно постановлению Андрея Воробьева, начал действовать с 29 марта. В апреле начала действовать система электронных пропусков. С 23 мая в регионе начали постепенно снимать ограничения.

Автор
Георгий Тадтаев
Конституционный суд Подмосковье Андрей Воробьев
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