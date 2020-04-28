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Суд отказался остановить действие указов Собянина о мерах против вируса

Необходимости в отмене указов Сергея Собянина для обеспечения исков, поданных против установленных в Москве ограничений, нет, решил Мосгорсуд
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Мосгорсуд отказался принять обеспечительные меры по иску к мэру Москвы Сергею Собянину, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Стороной истца были заявлены ходатайства о принятии обеспечительных мер, суд отказал в удовлетворении», — пояснили в пресс-службе.

Информацию о том, что суд отказался принять обеспечительные меры РБК подтвердил один из истцов муниципальный депутат Денис Шендерович. «Будем оспаривать [решение суда]», — заявил он.

Как уточняет газета «Ведомости», истцы в качестве меры предварительной защиты по иску требовали приостановить действие указов мэра Москвы об ограничительных мерах по борьбе с распространением коронавируса. Против указов московского мэра уже подано пять коллективных исков, которые объединены в одно производство.

Судья отметил, что истцам не удалось доказать, что защита их прав, свобод и законных интересов будет невозможна или затруднена без принятия таких мер.

В связи с введением особого режима работы судов процесс проходит в закрытом для прессы режиме.

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Общество
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мэрия Москвы 24 апреля направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд. В столичном правительстве посчитали, что пропускная система не нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, свободу передвижения и выбора места проживания, гарантированные Конституцией.

В ответе мэрии говорилось, что согласно ст. 10 федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. «Вопреки ошибочному мнению административных истцов оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан (в том числе права на передвижение, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны), а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя также и ограничения их свободного перемещения», — говорится в ответе столичной администрации.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Первые ограничительные меры были введены в Москве 5 марта, с тех пор режим повышенной готовности несколько раз ужесточался. С 30 марта всем жителям столицы было предписано находиться дома, покидать жилье разрешено только тем, кто ходит на работу, за продуктами и лекарствами в ближайшие торговые точки, обращается за экстренной медпомощью, выходит для выгула собак и выноса мусора.

С 15 апреля в Москве действует пропускная система, для поездок на личном и общественном транспорте каждый должен получить цифровой пропуск. Водители такси обязаны проверять пропуска у пассажиров, сканируя QR-код.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Владислав Гордеев, Алена Прохоренко
Теги: Мосгорсуд, Сергей Собянин, иск
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