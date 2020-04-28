Суд отказался остановить действие указов Собянина о мерах против вируса

Необходимости в отмене указов Сергея Собянина для обеспечения исков, поданных против установленных в Москве ограничений, нет, решил Мосгорсуд

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Мосгорсуд отказался принять обеспечительные меры по иску к мэру Москвы Сергею Собянину, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Стороной истца были заявлены ходатайства о принятии обеспечительных мер, суд отказал в удовлетворении», — пояснили в пресс-службе.

Информацию о том, что суд отказался принять обеспечительные меры РБК подтвердил один из истцов муниципальный депутат Денис Шендерович. «Будем оспаривать [решение суда]», — заявил он.

Как уточняет газета «Ведомости», истцы в качестве меры предварительной защиты по иску требовали приостановить действие указов мэра Москвы об ограничительных мерах по борьбе с распространением коронавируса. Против указов московского мэра уже подано пять коллективных исков, которые объединены в одно производство.

Судья отметил, что истцам не удалось доказать, что защита их прав, свобод и законных интересов будет невозможна или затруднена без принятия таких мер.